دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء الأحد، معسكره الإعدادي في مدينة أليكانتي الإسبانية.

الأخضر يبدأ معسكره الإعدادي:

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ بعدها أجريت مباريات مصغرة، قبل أن يختتم المران بتدريبات الإطالة.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم غدٍ الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أليكانتي حتى يوم 27 من سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

المنتخب السعودي يخوض مباراتين:

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.