أعلنت شركة “نايك”، اليوم الخميس، عن الطقم الرسمي الذي سيخوض به الأخضر نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

قميص المنتخب السعودي

وجاء القميص الأول للمنتخب السعودي في نهائيات المونديال باللون الأبيض، فيما حمل القميص الثاني اللون الأخضر، والذي تخلله بعض الزخارف.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم، وأشادوا به وتمنوا أن يكون فألًا حسنًا.

الأخضر في كأس العالم

وتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 8 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، حيث سيلعب ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.

ويُلاقي الأخضر منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم في 22 أكتوبر على ملعب مدينة زايد الرياضية، ثم يواجه ألبانيا وهندراوس يومي 26 و30 من الشهر ذاته على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد آيسلندا في 6 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، ثم يُلاقي بنما يوم 10 على ملعب مدينة زايد الرياضية، ويختتم ودياته للمونديال في الرياض بمواجهة كرواتيا يوم 16.