يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز في مواجهة الإكوادور المقبلة.

المنتخب السعودي يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الإكوادوري، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية.

ويسعى الأخضر بقيادة رينارد لتحقيق فوز غائب منذ شهر مارس الماضي عندما فاز على منتخب أستراليا بهدف على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في آخر مباريات مرحلة المجموعات بالتصفيات.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد ذلك مواجهتين ضد كولومبيا وفنزويلا، خلال معسكره الذي أُقيم في مدينة أليكانتي الإسباني شهر يونيو الماضي، وخسرهما بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وتُمني الجماهير باستعادة الأخضر لبريقه وتحقيق الفوز خلال مباريات الودية القادمة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر شهر نوفمبر المقبل.

الأخضر بالمونديال

ونجح الأخضر بقيادة رينارد في التأهل إلى نهائيات مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.