المنتخب السعودي يُكرر رقمًا غائبًا من 2012

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي، ليحقق الأخضر رقمًا غائبًا منذ 10 سنوات.
تعادل سلبي مرتين
ولعب الأخضر ضد المنتخب الأمريكي بالأمس على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا، في ختام معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتُعد مباراة أمريكا هي الثانية على التوالي التي يتعادل فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلبيًا، بعد ودية الإكوادور، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.
وسبق للأخضر أن تعادل سلبيًا مرتين متتاليتين 6 مرات، آخرها في عام 2012، عندما تعادل مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم سلبيًا، وكرر النتيجة ذاتها في مواجهة إيران ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا.
ورفع الأخضرعدد تعادلاته السلبية على مدار تاريخه إلى 66 مباراة، مواجهتان أمام المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم في عام 1994 والثانية بالأمس.
المنتخب السعودي بالمونديال
وتأتي هذه المواجهات في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.