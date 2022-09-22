بينت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفرق بين المشروبات الغازية والمياه الغازية، وأضرارها.

تحية طيبة، المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، أما المياه الغازية فهي ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون. وقد تنتج أضرار بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكلٍ عام لاحتوائها على السكر المضاف. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 21, 2022

وأوضحت الهيئة أن المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، بينما المياه الغازية هي ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول حقيقة المعلومات التي تبين أن المياه الغازية خالية من السكر والفسفور ولا تنطبق عليها أضرار المشروبات الغازية.

تنتج أضرارًا

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المياه الغازية قد تنتج أضرارًا بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكل عام لاحتوائها على السكر المضاف.