النادي الأهلي يحدد سياسته الإعلامية

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المكلف، برئاسة وليد معاذ، بيانًا رسميًّا، مساء اليوم الثلاثاء، يوضح من خلاله سياسته الإعلامية، حيث أكد عدم تعامله مع أي منبر إعلامي يقوم بالإساءة لكل ما يرتبط بالسعودية.
بيان النادي الأهلي:
وجاء البيان كالتالي: “يؤمن مجلس إدارة النادي الأهلي بأن الإعلام بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاض، سواء كان مقروء أو مسموع أو مرئي، يلعب دورًا هامًّا في مسيرة وتطور ونمو الحركة الرياضية في السعودية”.
وأضاف: “ويعتبر الإعلام ركيزة أساسية من ركائز نجاح أي نشاط رياضي جماهيري خاصة إذا كانت الكلمة والتعليق والتحليل منصفًا ويطرح بكل مهنية وأمانة، بعيدًا عن أي إثارة أو إساءة”.
وتابع: “لذلك فإن الأهلي الرياضي وجماهيره تدرك أهمية الإعلام الرياضي في إيصال مناشط ورسائل وأهداف النادي للمجتمع، وسوف تسعى الإدارة ممثلة في المركز الإعلامي بكل احترافية وشفافية إقامة شراكة فعالة ومتينة مع كافة منابر الإعلام الرياضي بالسعودية، بهدف الإسهام في إبراز منجزات وأبطال ونجوم فرق النادي”.
النادي جزء من تاريخ الرياضة:
واستكمل: “النادي الأهلي الرياضي هو جزء أصيل من تاريخ الحركة الرياضية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، هذه السياسة سوف تترجم لخطة عمل فعالة ومتفاعلة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والأهداف لأطراف هذه الشراكة”.
وأردف: “وهنا يجب علينا في النادي الأهلي الوفاء وتقديم الشكر والعرفان لكل منبر رياضي نزيه تعامل من النادي الأهلي بمقتضى المصلحة العامة، وتغليب لغة العقل والإنصاف وهذا هو المأمول والمتوقع من الإعلام السعودي الذي يشار إليه بالإعجاب والتقدير من البعيد قبل القريب”.
التفريق بين النقد والإساءة:
وواصل بيان النادي الأهلي: “ولذلك ننوه؛ لن يقبل مجلس الإدارة والمركز الإعلامي بالتعامل أو التفاعل مع أي منبر إعلامي يقوم بالإساءة أو التجريح بشكل مباشر أو غير مباشر بكل ما يرتبط بالسعودية أو مكونات الحركة الرياضية بالمملكة أو النادي ومنسوبيه وجماهيره”.
وتابع: “وهنا يجب أن نفرق بشكل واضح بين النقد والإساءة، عملية النقد البناء والمناصحة هي أمر صحي لا تستقيم الحركة الرياضية بدونه، متى ما كان مبنيًّا على أسس علمية صحية تحقق المصلحة العامة لرياضة الوطن، وأهدافه تبحث عن الصالح العام للحركة الرياضية أو النادي”.
وأضاف: “وعليه أي فعل يمكن تصنيفه ضمن بند الإساءة بحق النادي الأهلي أو منسوبيه أو جماهيره لن نرد عليه بالمثل، ولكن سنمارس بكل هدوء وثقة حق أدبي أصيل وثابت لنا كإدارة النادي بعدم التعاون أو التعاطي مع أي مؤسسة أو منبر إعلامي يقدم على الإساءة أو التجاوزات على النادي أو منسوبيه أو جماهيره، وسوف يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من تاريخ هذا البيان”.
واختتم النادي الأهلي بيانه قائلًا: “جماهيرنا الغالية لا نستطيع أن نكشف ما استقر في ضمائر الناس من مكونات الخير أو الشر، ولا يمكن لنا تحديد أهداف أو نوايا كل إعلامي رياضي هل هي مع أو ضد مصالح نادينا الحبيب، ولكن واجبنا هو عدم السماح لكائن ما كان أن يحاول إخراجنا عن خط العمل الذي حددناه وهو العمل مع الحفاظ على مكتسبات النادي، لن ننجرف لمعارك جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع”.