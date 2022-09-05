قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، شهدت انتعاشًا في نشاطها التجاري، وذلك مع وصول النمو الاقتصادي غير النفطي إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر في أغسطس.

وتابع التقرير: توفر تلك البيانات، خصوصًا مع ضمها إلى نظيرتها الإماراتية أيضًا، أملًا للدول الأخرى التي تكافح مع التضخم المستمر.

وقال التقرير: يشهد أكبر اقتصادَين في منطقة الخليج العربي انتعاشًا في النشاط التجاري، وقد وصل النمو في الاقتصاد السعودي غير النفطي إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر في أغسطس، وذلك مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في ستاندرد آند بورز للمملكة إلى 57.7 من 56.3 في يوليو، وكان مؤشر مديري المشتريات الخاص بها في الإمارات عند 56.7، مرتفعًا من 55.4، وبالانتقال إلى خارج الخليج، فإنه في مصر، أشارت ستاندرد آند بورز إلى تباطؤ التضخم، ارتفع المؤشر إلى 47.6 في أغسطس، وهي أعلى قراءة منذ فبراير.

مرونة الاقتصاد السعودي

وقالت ستاندرد آند بورز S&P Global إن الاقتصادات غير النفطية في السعودية والإمارات قد أثبتت أنها مرنة مع تراجع ضغوط الأسعار.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: توفر البيانات أملاً للدول الأخرى التي تكافح مع التضخم المستمر، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف من أن قيود إمدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى.

الانتعاش في المنطقة يتناقض مع العالم

وقال تقرير الوكالة: يقف الانتعاش في المنطقة على النقيض من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المواد الخام الرئيسية مثل النحاس والقمح في الأسابيع الأخيرة، وبدأت سلاسل التوريد في التعافي من الوباء.

السعودية تسير على الطريق الصحيح

وكانت ضغوط الأسعار في منطقة الخليج أكثر هدوءًا بالفعل من أي مكان آخر، وإجمالًا، تسير السعودية على الطريق الصحيح لتكون الاقتصاد الأسرع نموًا هذا العام ضمن مجموعة العشرين.