كشف أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لنادي النصر عن رد فعل النادي العاصمي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت يوم 2 أغسطس الماضي إيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر على خلفية تسريب تسجيلات صوتية له مع حامد البلوي إداري الاتحاد السابق قبل فسخ عقده مع النصر.

وتحدث الغامدي لـ برنامج ” برا الـ18″ على قناة SSC قائلًا: ” قضية اللاعب المغربي لا تزال منظورة، الأمور لم تنتهي بعد ولم تُحسم أيضًا، احترامًا لما يدور لن نستطيع توضيح الإجراءات”.

وأضاف الغامدي: “النصر لن يتقاعس أبدًا عن حماية حقوقه وكل الإجراءات القانونية سوف نتخذها”.

الرائد يشكو الاتحاد بعد مشاركة حمدالله

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تقديم نادي الرائد لاحتجاج وشكوى بخصوص مشاركة عبدالرزاق حمدالله في مباراة الاتحاد والرائد مساء الجمعة الماضية في دوري روشن السعودي.

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” أن الرائد تقدم باحتجاج بسبب مشاركة اللاعب المغربي التي اعتبرها غير نظامية.