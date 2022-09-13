بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء الاثنين، الاستعداد لمباراته المقبلة ضد نظيره الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

النصر يفتح صفحة الباطن:

وانطلق المران بتدريبات لياقية متنوعة، ثم الجري بسرعات مختلفة، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات تكتيكية ومناورات كروية بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

ويسعى رودي جارسيا لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، لمواصلة التألق وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي على حساب الباطن.

العالمي ضيفًا على الباطن في الدوري:

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعبه في حفر الباطن، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون أي رصيد.