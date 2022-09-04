خيبت فرق الفيحاء، الخليج، العدالة والباطن آمال الجماهير، بعد انطلاقتهم المحبطة في دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي.

بداية محبطة لـ4 فرق:

وظهر الفيحاء بشكل محبط، على الرغم من إنهاء الموسم الماضي بشكل جيد، والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه بدأ دوري روشن السعودي بخسارتين أمام ضمك والهلال، ثم تعادل مع التعاون.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الصاعد حديثًا هذا الموسم، منافسات المسابقة بالخسارة ضد الهلال وضمك بنتيجة 2/ 0 و2/ 1، قبل أن يتعادل سلبيًّا على ملعبه أمام نظيره العدالة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الصاعد هذا الموسم أيضًا لدوري روشن السعودي في تحقيق انطلاقة أفضل، حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد، وبهدف دون رد أمام الطائي، قبل أن يتعادل مع الخليج.

وعلى غير المتوقع، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمستوى مخيب للآمال، حيث خسر أمام الشباب والاتفاق بثلاثية دون رد، وتلقى هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة ضد الفتح.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.