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النصر يتفوق على الاتحاد

2022-09-30 الساعة 12:07
النصر يتفوق على الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

تفوق النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
ولعب الفريقان 28 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا للأصفر، حيث حقق 11 فوزًا، مقابل 9 انتصارات للاتحاد، وتعادلا 8 مرات. ويسعى العالمي لاستعادة نغمة الانتصارات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث فشل في الفوز خلال آخر 7 مباريات بدوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا). الاتحاد ضد النصر

ترتيب الفريقين

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع.
نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL
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