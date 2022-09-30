النصر يتفوق على الاتحاد

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.
تفوق النصر
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرضد نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
ولعب الفريقان 28 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا للأصفر، حيث حقق 11 فوزًا، مقابل 9 انتصارات للاتحاد، وتعادلا 8 مرات.
ويسعى العالمي لاستعادة نغمة الانتصارات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث فشل في الفوز خلال آخر 7 مباريات بدوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ترتيب الفريقين
وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع.