أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر الشوط الأول من مباراته أمام نادي الباطن متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د40' سامي النجعي والهدف الثالث للنصر 🔥

الباطن 0 × 3 النصر#الباطن_النصر#SSC pic.twitter.com/3GebzJ6fKK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

النصر يُسجل ثلاثية بأول 40 دقيقة

وكان البرازيلي جوستافو منح التقدم لـ أصفر الرياض من تصويبة قوية بالدقيقة السابعة عشرة، ثم أضاف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لـ أصفر الرياض من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد بالدقيقة الثلاثين.

هدددددف!⚽

د29' قذيفة تاليسكا تضيف للنصر ثاني الأهداف 🔥

الباطن 0 × 2 النصر#الباطن_النصر#SSC pic.twitter.com/S69uEqXVfR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق استغل سامي النجعي ارتداد الكرة من حارس الباطن ليُضيف الهدف الثالث لـ الفريق العاصمي بطريقة جميلة.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي الباطن.