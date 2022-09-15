أمطر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، شباك نادي الباطن برباعية دون رد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان البرازيلي جوستافو منح التقدم لـ أصفر الرياض من تصويبة قوية بالدقيقة السابعة عشرة، ثم أضاف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لـ أصفر الرياض من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد بالدقيقة الثلاثين.

النصر يضرب برباعية

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق استغل سامي النجعي ارتداد الكرة من حارس الباطن ليُضيف الهدف الثالث لـ الفريق العاصمي بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، تمكن عبدالرحمن غريب من تسجيل رابع أهداف أصفر الرياض في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة.

ونجح أصفر الرياض في الفوز برباعية دون رد ليُصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الباطن عند صفر من النقاط في المركز الـ16 والأخير.