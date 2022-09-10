أنهى نادي النصر الشوط الأول أمام ضمك في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بهدف دون رد سجله اللاعب سامي النجعي.

هدددددف!⚽️

فاصل مهاري وهدف رائع من النجعي⚽️✅ النصر 1 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/LYzX9wBKeg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

وكان النجعي سجل هدفًا بمهارة كبيرة بعد مراوغته المثالية لأحد لاعبي ضمك بالدقيقة الـ38 من عمر المباراة معلنًا تقدم النصر بهدف دون رد.

ويسعى أصفر الرياض للفوز، لتعويض خسارته من نادي التعاون في الجولة الثانية.