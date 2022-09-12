أكد استشاري القلب الدكتور خالد النمر أن الدراسات الطبية أثبتت أن المشروبات الغازية الدايت تتسبب بالسمنة وتصلّب الشرايين.

فيديو | استشاري القلب د. خالد النمر: أثبتت الدراسات الطبية أن المشروبات الغازية "الدايت" تتسبب بالسمنة وتصلّب الشرايين#الراصد pic.twitter.com/IpLXIgvQzR — الراصد (@alraasd) September 12, 2022

سمنة وتصلب شرايين:

وأضاف النمر، خلال مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الدايت وغير الدايت كلهم يؤدون إلى السمنة وتصلب الشرايين على مدى الاستهلاك لسنين، موضحًا أن هذا يعتمد على السكريات المصنعة، وهي مواد غير صحية للاستخدام.

وفي وقت سابق كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب أن الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا مع خفقان وضيق تنفس له عدد من الأسباب.

مسببات الاختناق أثناء النوم:

وأوضح النمر على حسابه في تويتر أن مسببات الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا كثيرة، منها:

1 – نوبة الربو.

2 – نوبات الهلع.

3 – ضعف القلب.

4 – التسارع المفاجئ.

5 – انقطاع التنفس الليلي.