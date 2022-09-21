نصح استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، من خطورة ترك التدخين بشكل مفاجئ.

وأوضح “النمر”، أن ترك التدخين فجأة يتسبب في الأعراض الانسحابية المزعجة مثل الصداع، والرعشة، والدوخة، إضافة إلى ارتفاع نسبة رجوع المدخن للتدخين إلى 90% إذا توقف فجأة مقارنة بمن يتدرجون في ذلك تحت إشراف طبيبه.

وكتب النمر عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ترك التدخين فجأة ليس من مسببات جلطة القلب ولكن لا ينصح به لسببين: 1-الأعراض الانسحابية المزعجة صداع، رعشة، دوخة..الخ. 2-ارتفاع نسبة رجوعه للتدخين ٩٠% إذا توقف فجأة مقارنة بمن يتدرجون في ذلك تحت إشراف طبيبه”.

شفط الدخان للفم

وفي وقت سابق، أكد النمر من خطورة، شفط الدخان للفم وإخراجه بدون سحب النفس إلى الرئتين، مشيرًا إلى أنه مُضِر أيضًا على عكس ما يتوقع البعض.

وجاء ذلك عبر حسابه بتويتر إذ كتب ردًا على استفسار أحد المتابعين: “شفط الدخان للفم وإخراجه بدون سحب النفس إلى الرئتين مُضِرٌّ لأن مادة النيكوتين وما يصاحبها يمكن امتصاصها من خلال الجلد (اللصقات) ومن خلال التجويف الفموي (العلك، الشمّة.. إلخ) وضررها غير محصور بالفم، بل أثبتت الدراسات أنها من مسببات ارتفاع الضغط وتضيق الشرايين وجلطات القلب والدماغ”.