يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق لقب كأس سوبر لوسيل اليوم.

نهائي كأس سوبر لوسيل اليوم

ويلعب الهلال ضد الزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على استاد لوسيل في قطر.

ويتوقع أن يدفع المدربان الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي فيريرا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر يسهل مهمته، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يسعى لحصد اللقب الثاني

ويُعد كأس سوبر لوسيل بمثابة عودة لقاءات كأس السوبر المصري السعودي التي انطلقت في 2001، من خلال مواجهتين بين بطلي الدوري، وبطلي الكأس، ويُعد الاتحاد والزمالك هما الأكثر تتويجًا برصيد لقبين لكل منهما.

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث إنه فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة في عام 2001، بعد تفوقه على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويعول الهلال على تألق لاعبيه المحترفين، حيث يُقدم الأجانب مستوى مميزًا معه، كما أن عودة دياز ساهمت في استعادتهم لبريقهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).