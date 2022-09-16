يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الوحدة، لمواصلة سلسلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الهلال يسعى للحفاظ على نظافة شباكه

ويستضيف الأزرق، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الجمعة، في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز الرابعة مع الحفاظ على نظافة شباكه، وهو رقم استثنائي لم يحققه من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتفوق الزعيم على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 18 مرة، نجح الأزرق في تحقيق الفوز 15 مرات، وتعادلا مرتين، فيما فاز فرسان مكة مرة.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.