حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أفضل انطلاقة:

ونجح الزعيم مع رامون دياز في تحقيق الفوز خلال أول 4 جولات دون أن تستقبل شباكه أي هدف للمرة الأولى منذ انطلاق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد حقق مع دياز الانطلاقة الأفضل والقياسية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما فاز في 9 مباريات بشكل متتالي في نسخة 2018/ 2019.

الهلال يستعد:

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وذلك بعد فترة التوقف.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.