Icon

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

الهلال يستهدف الفوز الـ19 ضد التعاون

2022-09-30 الساعة 1:48
الهلال يستهدف الفوز الـ19 ضد التعاون
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز على نظيره التعاون.

تفوق الهلال

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال ضد التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
وقبل المباراة المقبلة، لعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 18 مرة، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات. ويسير الزعيم بشكل مميز مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة البرازيلي شاموسكا لمواصلة انطلاقته المميزة والخروج بنتيجة إيجابية.
الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع نادي التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.
التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه