الهلال يستهدف الفوز الـ19 ضد التعاون

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز على نظيره التعاون.
تفوق الهلال
ومن المقرر أن يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال ضد التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، لعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 18 مرة، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.
ويسير الزعيم بشكل مميز مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة البرازيلي شاموسكا لمواصلة انطلاقته المميزة والخروج بنتيجة إيجابية.
الفريقان بدوري روشن
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع نادي التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.