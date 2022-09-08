يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز في مباراة كأس سوبر لوسيل، وتجاوز عقبة الزمالك المصري.

مباراة كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، يوم غد الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على إستاد لوسيل في الدوحة.

ويطمح الأزرق بقيادة الأرجنتيني امون دياز في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين محترفين مميزين قادرين على صناعة الفارق، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نتائج الهلال أمام الأندية المصرية

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 19 مباراة أمام الأندية المصرية، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل 6 مرات، وخسر 8 مرات، وكان آخرها ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.

ولعب الأزرق 5 مباريات أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاز مرة وتعادل مرة، وخسر 3 مواجهات، وكان آخرها لقاء كأس السوبر المصري السعودي، والذي حسمه الأبيض بنتيجة 2/1.