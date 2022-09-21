يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء.

الهلال يستعد

ومنح رامون دياز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إجازة لمدة 4 أيام، بعد الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقرر دياز عدم خوض أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، حيث اكتفى بمواجهة القادسية الكويتي في حفل اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي، والتي ستشهد نجومًا خليجيين وعربًا يوم 25 سبتمبر.

وبعد المشاركة في مواجهة القادسية الكويتي، سيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الاستعداد لمواجهة التعاون التي ستُقام يوم 2 أكتوبر، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ترتيب الفريق

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.