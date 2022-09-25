الهلال يكسب القادسية في ليلة اعتزال الخالدي

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد القادسية الكويتي في اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي، بفوز الزعيم بهدفين دون رد.
فوز الهلال:
وبدأت مباراة الهلالضد القادسية التي أُقيمت على ملعب جابر الدولي في الكويت بشكل سريع، ونجح لوسيانو فييتو في هز الشباك من تسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وتمكن النيجيري أوديون إيغالو من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بعد انفراده بالمرمى، لتنتهي المباراة بفوز الأزرق ضد القادسية بنتيجة 2/ 0 في مباراة اعتزال نواف الخالدي.
فخر الخالدي:
وفي السياق ذاته، أعرب حارس المرمى الكويتي نواف الخالدي خلال تصريحاته لـ”المواطن“، عن سعادته بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اعتزاله أمام القادسية.
وعلق الخالدي على مشاركة الأزرق، قائلًا: “الحمد لله حمدًا كثيرًا.. أشعر بفخر، القادسية والزعيم في مباراة اعتزالي، يا فخري واعتزازي اللهم لك الحمد”.