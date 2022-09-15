أشاد الوسط الرياضي بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وزير الرياضة يشيد بهذه الخطوة

وتضم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، 3 أهداف، رفع جودة الحياة، تحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ50 مليار ريال واستحداث فرص عمل جديدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خطوة جديدة نحو الريادة العالمية بقيادة ولي العهد، لتلبية طموحات الشباب السعودي محلياً وعالمياً”.

الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

وتفاعل الوسط الرياضي والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية اليوم، وقال فواز الشريف: “لقد صنعت من تفاصيل الحياة معنى وقيمة”.

وتابع الشريف: “يمثل إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية فجرًا جديدًا في توقيت مهم للغاية نظرًا للاقتصاديات الكبرى الذي أخذت تمثله والتحول الكبير بين أبناء الجيل نحوها “ممارسة ومتابعة” عن بقية الألعاب”.

وكتب نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي: “بدعم من ولي العهد خطوة جديدة نحو مزيد من التقدم والريادة، لتصبح المملكة مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030”.

وقال الإعلامي الرياضي محمد العميري: “نحو مستقبل رياضي مختلف يواكب التطور التقني الذي تشهده الرياضة عالمياً، أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وبعون الله نتطلع لمزيد من النجاحات بهمة وعزيمة أبنائنا الأبطال”.