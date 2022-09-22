قاطع الوفد اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة بلاده في جلسة اليوم الثاني، حيث غادر الجلسة.

فيديو | الوفد اليمني ينسحب أثناء إلقاء الرئيس الإيراني كلمته أمام الجمعية العامة #الإخبارية pic.twitter.com/rQPMySS0r6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2022

وجاءت المقاطعة المؤقتة احتجاجًا على تدخلات طهران في الشأن اليمني، واستمرار دعم المـليشيات الإيرانية بالمال والسـلاح لإطالة أمد الحـرب ومفاقمة الكارثة الإنسانية في البلاد.

وعاد الوفد اليمني مرة أخرى إلى الجلسة عقب انتهاء كلمة إبراهيم رئيسي، فيما اعتبره مراقبون رسالة احتجاج واضحة على تدخلات طهران السافرة في اليمن، حيث تحتج الحكومة اليمنية على التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.