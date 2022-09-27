اليوم بداية تساوي الليل والنهار

أسبوع التساوي :

يسمى هذا الأسبوع بأسبوع التساوي بين الليل والنهار على جميع أنحاء العالم

ومن يوم الأحد القادم يبدأ يتغلب طول الليل على النهار

ويستمر الليل يأخذ من النهار لمدة ثلاثة شهور قادمة

pic.twitter.com/s86RAO2CqT — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 26, 2022

سبب التساوي

أسبوع التساوي

كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر، على جميع أنحاء العالم، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، حيث يكونان متساويين طوال أيام العام.وأرجع الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، سبب ذلك، إلى كروية الأرض، ودورانها حول نفسها، ودورانها حول الشمس، وميلان محور الدوران.وأشار إلى أن هذا الأسبوع يسمى أسبوع التساوي والذي يبدأ من اليوم الثلاثاء، إذ يتساوى طول الليل والنهار، ويعني هذا أن الشمس تشرق وتغرب في نفس مواعيدها، ويكون طول الليل والنهار 12 ساعة. ولفت إلى أنه على القطب الشمالي، ستغيب الشمس، ولا تشرق إلا بعد 6 أشهر، والعكس يحدث على القطب الجنوبي، حيث تشرق الشمس، ولا تغيب إلا بعد 6 أشهر. وأوضح أنه سيتساوى طول الليل والنهار اليوم الثلاثاء، على أغلب مناطق العالم، وقد تتقدم بعض المناطق ليوم أو عدة أيام، أو تتأخر وذلك لظروف موقعها الجغرافي.