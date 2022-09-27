اليوم بداية تساوي الليل والنهار

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أسبوع التساوي :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 26, 2022
يسمى هذا الأسبوع بأسبوع التساوي بين الليل والنهار على جميع أنحاء العالم
ومن يوم الأحد القادم يبدأ يتغلب طول الليل على النهار
ويستمر الليل يأخذ من النهار لمدة ثلاثة شهور قادمة
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