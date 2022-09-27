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بسبب كروية الأرض ودورانها

اليوم بداية تساوي الليل والنهار

2022-09-27 الساعة 2:52
اليوم بداية تساوي الليل والنهار
المواطن - الرياض

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كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر، على جميع أنحاء العالم، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، حيث يكونان متساويين طوال أيام العام.

سبب التساوي

وأرجع الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، سبب ذلك، إلى كروية الأرض، ودورانها حول نفسها، ودورانها حول الشمس، وميلان محور الدوران.

أسبوع التساوي

وأشار إلى أن هذا الأسبوع يسمى أسبوع التساوي والذي يبدأ من اليوم الثلاثاء، إذ يتساوى طول الليل والنهار، ويعني هذا أن الشمس تشرق وتغرب في نفس مواعيدها، ويكون طول الليل والنهار 12 ساعة. ولفت إلى أنه على القطب الشمالي، ستغيب الشمس، ولا تشرق إلا بعد 6 أشهر، والعكس يحدث على القطب الجنوبي، حيث تشرق الشمس، ولا تغيب إلا بعد 6 أشهر. وأوضح أنه سيتساوى طول الليل والنهار اليوم الثلاثاء، على أغلب مناطق العالم، وقد تتقدم بعض المناطق ليوم أو عدة أيام، أو تتأخر وذلك لظروف موقعها الجغرافي.
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