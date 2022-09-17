تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع، تحذر فيه إحدى المواطنات من الطلاق، محذرة المقربين منها من اتخاذها كقدوة.

امرأة تفضفض بعد طلاقها: "تمسكي بزوجك وعيالك، أنا مو مرتاحة كل الكرف صار علي!" pic.twitter.com/QmXxvpWCS5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 16, 2022

وكشفت السيدة في الفيديو عن المعاناة التي تعرضت لها بعد الطلاق والمشاكل الكثيرة التي واجهتها، ناصحة السيدات بالتمسك بأزواجهن.

وقالت: “موضوع مرة مهم قسم بالله، في بنات يدقون علي ويخبروني إنهم يريدون ينفصلون مثلي لأني عايشة حياتي، مين قال لك إني مرتاحة أنا ماخذه دور الشغالة والسواق والمربية، وكل الكرف علي، ترا ما تدرين قديش أنا عانيت في بداية حياتي بعدما استقليت، ما تدرين قديش بكيت ومريت بضغوطات نفسية ومشاكل مع الكل.

وأضافت محذرة: “ما أحد يقلدني، أنا مو قدوة، أنا مضغوطة ومكروفة على وجهي، القفازات ما عادت تفيد، واقي الشمس ما عاد يفيد، مختتمة:”تمسكي بزوجك وعيالك”.