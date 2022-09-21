انتهت الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة للانطلاق الرسمي لرالي عسير أولى جولات بطولة المملكة تويوتا للراليات 2022 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بإشراف وزارة الرياضة ورعاية هيئة تطوير منطقة عسير وبمشاركة أكثر من 40 متسابقًا من داخل وخارج المملكة.

رالي عسير

وسينطلق رالي عسير بعد الافتتاح الرسمي الذي سيقام الخميس 22 سبتمبر حيث تبلغ مسافته نحو 768 كلم منها 310 كلم مراحل خاصة.

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي الخميس 22 سبتمبر في منطقة سما أبها ويستمر لمدة يومين بمشاركة أبطال وسائقين من داخل وخارج المملكة ومن كافة الفئات المختلفة.

وتشكل المحطة الأولى من بطولة السعودية لهذا الموسم – التي تشمل أيضًا رالي القصيم في أكتوبر القادم، وباها حائل في نوفمبر، ورالي جدة في ديسمبر المقبل.

انتهاء الفحص

وبعد انتهاء الفحص الفني للسيارات كافة بإشراف الحكام المختصين تم تصنيف السيارات المشاركة كافة في فئة المشاركين وسيتنافس 23 سائقًا في فئة T1 يتقدمهم بطل العالم للراليات الباها سائق فريق تويوتا يزيد الراجحي إضافة إلى محمد التويجري ومثنى الشمري.

وفي فئة T2 يتقدم أحمد الشقاوي بطل العالم السابق بفئة T3 المشاركين في هذه الفئة إضافة إلى جعفر القحطاني وخالد الهمزاني.

أما في فئة T3 تتقدم بطل العالم لفئة الباها دانية عقيل فئة المنافسين في هذه الفئة إضافة إلى صاحب الخبرة الكبيرة صالح السيف.

كما سيشهد الرالي مشاركة بطل سباقات الدرفت سعيد الموري الذي يملك رصيدًا جيدًا من الخبرة في الراليات وسيتواجه للمرة الأولى بهذه الفئة مع البطلة الصاعدة مها الحمالي في صراع على هذه الفئة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات القوية لرالي عسير صباح يوم الجمعة بانطلاقة جميع المشاركين نحو القسم الأول من الرالي والذي سيكون بين منطقة القدة والقاعة لمسافة 183.83 كلم في حين ستكون الانطلاقة في اليوم الثاني من المنطقة الواقعة بين طريب والقاعة لمسافة 188 كلم تقريبًا.