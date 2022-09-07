ظهر الشباب والطائي بشكل مميز في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مباراتهما المقبلة.

مباراة الشباب والطائي

ومن المقرر أن يلعب الشباب والطائي عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الطائي الذي يتواجد في المركز الخامس.

انطلاقة مميزة هذا الموسم

وقبل مباراة الشباب والطائي، خطف الليوث الأنظار مع مدربه الإسباني فيسينتي مورينو في دوري روشن السعودي، ليكون الفريق الأبرز حتى الآن، حيث بدأ الموسم بالفوز على الباطن بثلاثية نظيفة، واكتسح أبها برباعية دون رد.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي أداء مميزًا حتى الآن، حيث بدأ دوري روشن السعودي بتحويل تأخره خارج أرضه ضد الاتفاق إلى فوز بثنائية، قبل أن يتجاوز عقبة العدالة بهدف نظيف.