أُعلن رسميًا عن انطلاق أولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات لموسم 2022 بعد الافتتاح الرسمي للرالي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بإشراف وزارة الرياضة وبدعم من هيئة تطوير منطقة عسير ورعاية عبداللطيف جميل وتويوتا وحضور عدد من الفعاليات والشخصيات ومحبي رياضة السيارات.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية المشتملة على عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري في المقر الرئيس للرالي اقيم حفل الافتتاح في منتزه سما أبها للإعلان رسميًا عن انطلاق الرالي.

تفاصيل المرحلة

اليوم ستكون أولى مراحل الرالي الذي تبلغ مسافته الاجمالية نحو 769 كلم منها 372 كلم مراحل خاصة بالسرعة بمشاركة أكثر من 25 سائقًا محليًا ودوليًا حيث تبدأ هذه المرحلة من منطقة الغضاة لمسافة 95 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية من منطقة قرن القاعة لمسافة 59 كلم. على أن تستكمل مراحل اليوم الثاني من منطقة طريب لمسافة 95 كلم على أن تكون القسم الثاني من مرحلة اليوم الأخير من منطقة قرن القاعة لمسافة 59 كلم أيضًا وصولًا إلى خط النهاية وإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى من هذه البطولة.

المشاركون بـ رالي عسير

يزيد الراجحي بطل العالم في الراليات الصحراوية ” الباها” سيكون على رأس المنطلقين بـ رالي عسير يرافقه ملاحه الألماني ديريك زيتزويتز والذي سيشارك ضمن فئة T1 وينافسه التشيكي ميروسلاف زابلتان صاحب الخبرة الكبيرة في الراليات الصحراوية بالإضافة إلى منيف السلماني ومثنى الشمري ومحمد التويجري أما في فئة T2 سيكون أحمد الشقاوي وجعفر القحطاني من فريق حرس الحدود كما ستكون دانية عقيل بطلة العالم في فئة T3 الموسم الماضي في مقدمة المشاركين لهذه الفئة يرافقها ملاحها الأوروغوياني سيرجيو وستكون منافستها في هذه الفئة مع كل صالح السيف وعبدالله الشقاوي، أما في فئة T4 سيشهد رالي عسير عودة البطل السعودي سعيد الموري ليتقابل مع بطلة سعودية صاعدة هي مها الحمالي صاحبة المركز الثالث في رالي جميل الذي أُقيم بداية هذا العام.

ويعتبر رالي عسير الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات على أن تتبعها 3 جولات في كل من القصيم وحائل وجدة لتنتهي البطولة قبل نهاية شهر ديسمبر من هذا العام.