أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن انطلاق التجمع الأول لحكام دوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023، يوم غد الاثنين.

انطلاق التجمع الأول للحكام في جدة:

وينطلق غدًا التجمع الأول الذي سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة مدير دائرة التحكيم فرهاد عبدالله.

ومن المقرر أن يشهد تجمع الحكام الذي سوف يقام في مدينة جدة تحليل واستعراض أبرز اللقطات التي شهدتها مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري روشن السعودي.

ويشهد التجمع عقد محاضرات وتدريبات حول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR يقدمها المشرف على تقنية الـVAR في دوري يلو، الأسترالي هاكان أناز، ويشارك المحاضر في الاتحاد الآسيوي، علي الطريفي بتقديم المحاضرات التطويرية.

وأضافت لجنة الحكام في بيانها، أن تُجرى خلال التجمع تمارين لياقية وتدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.