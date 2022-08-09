عقدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمناقشة آلية الاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبية خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023.

الاستعانة بحكام أجانب بعدد غير محدد:

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم؛ الاتفاق على استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكم غير السعودي دون سقف محدد.

كما تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة الحكام الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بإجماع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على عدم السماح للنادي بإلغاء الطلب بعد تقديم الطلب خلال المدة المحددة.

وقلّصت لجنة الحكام شروط تقديم طلب طاقم غير سعودي بحيث تكون قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة بدلًا من 16 على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رئيس لجنة الحكام يثمن بالتعاون الدائم مع الأندية:

واوضح رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو استمرار ترحيبه بالالتقاء بكافة مسؤولي الاندية ومناقشة الأمور التي تخص منظومة التحكيم.

وثمّن نافارو التعاون الدائم من الأندية مع اللجنة بهدف المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى الحكم السعودي كأحد أهم دعائم نجاح المسابقات المحلية.

واستعانت الأندية الموسم الماضي بـ 67 طاقمًا غير سعودي، 3 منهم بالخيار الثاني الذي يشمل 5 حكام أجانب (حكم ساحة، ومساعدين، وحكمي ڤار)، فيما تم الاستعانة بـ64 طاقمًا غير سعودي بالخيار الأول الذي حددته اللجنة ويشمل (حكم ساحة، ومساعدين).