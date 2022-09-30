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أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية

انطلاق مهرجان أوتلت بـ3 ملايين قطعة

2022-09-30 الساعة 6:06
انطلاق مهرجان أوتلت بـ3 ملايين قطعة
المواطن - الرياض

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ينطلق غدًا السبت فعاليات مهرجان أوتلت، بوصفه أضخم مهرجان تسوق من نوعه في السعودية، إذ يجمع ثلاثة ملايين قطعة لأكثر من 1500 براند من أنحاء العالم، بأسعار مخفضة وحصرية، وتقام فعالياته في حي الرحاب غربي العاصمة الرياض، وتستمر حتى الـ 14 من أكتوبر المقبل.

أقسام التسوق:

ويحتوي المهرجان على عدد من أقسام التسوق المتخصصة في مجالات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات المنزلية، وفساتين الزفاف، والمنتجات الجلدية، وحقائب السفر، وجميع ما تحتاجه العائلات والأفراد. وتتميز متاجر مهرجان أوتلت بتخفيضاتها الحصرية، التي تصل لأكثر من 70% على عدد من المقتنيات المصنّعة من العلامات التجارية العالمية، والمتخصصة في المجالات المتعلقة بالملابس الرياضية، والأجهزة الإلكترونية، وعدد من الخيارات التسويقية العالمية، ومن أبرز تلك المتاجر: Dolce & Gabbana، Off white، Jimmy Choo، Zimmermann.

قضاء أوقات مستقطعة:

ويتيح المهرجان لزواره قضاء أوقات مستقطعة بين جولات التسوق في منطقة مخصصة للمرح، تضم عددًا من الألعاب التكنولوجية، وحزمة من ألعاب الواقع الافتراضي للأطفال، فضلًا عن مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم المتنوعة. وتوجد في محيط المنطقة مواقف لذوي الإعاقة، وأخرى لكبار الشخصيات، إضافة إلى المواقف العامة، كما تضم زوايا المهرجان أكشاكًا مخصصة للاستعلامات، إذ تسهم في توجيه الزوار وتسهيل رحلتهم التسوقية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المهرجان وفعالياته، والعلامات التجارية المشاركة فيه من خلال الرابط.

موعد مهرجان أوتلت:

ويفتح مهرجان أوتلت أبوابه لجميع الزوار عبر تذاكر مجانية طيلة فترة إقامته، التي ستنتهي في الـ 14 من أكتوبر المقبل، يوميًّا من الساعة الثالثة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر الرابط ، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.
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