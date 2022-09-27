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بعد مشاركته أمام أمريكا

انقسام الجماهير بشأن فهد المولد

2022-09-27 الساعة 11:29
انقسام الجماهير بشأن فهد المولد
المواطن - مروة نبيل

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شهدت مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي مشاركة النجم فهد المولد بعد غيابه عن الملاعب خلال الأشهر الماضية.

مشاركة فهد المولد:

وكان فهد المولد قد غاب عن الملاعب منذ شهر مارس الماضي، قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي أواخر شهر أغسطس تخفيض مدة إيقافه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT
وشارك النجم فهد المولد بدلًا من فراس البريكان عند الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني بمباراة السعودية وأمريكا، لتنقسم الجماهير بشأنه، ليسبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”. وانتقد البعض قرار المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بالدفع به، على الرغم من غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وعدم جاهزيته فنيًّا وبدنيًّا، فيما أعرب البعض الآخر عن سعادته بمشاركته وتجهيزه جيدًا للمونديال.
فهد المولد مع المنتخب السعودي
المولد مع المنتخب

تعادل السعودية وأمريكا:

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية وأمريكا الودية التي أُقيمت على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين. وجاءت المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
المنتخب السعودي وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
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