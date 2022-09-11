يُعد الثنائي فهد المولد ومحمد كنو من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ما دفعه لاستدعائهما على الرغم من ابتعادهما عن الملاعب.

قائمة الأخضر في معسكر إسبانيا:

وأعلن رينارد، مساء اليوم الأحد، عن قائمة الأخضر في المعسكر الذي سيُقام في أليكانتي الإسبانية من 17 وحتى 27 من سبتمبر، استعدادًا لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت القائمة استمرار غياب حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف رغم تراجعه عن الاعتزال، كما استبعد نجم النصر الحالي، عبدالرحمن غريب، الذي رحل عن الأهلي بعد هبوطه لضمان المشاركة مع الأخضر في المونديال.

انضمام فهد المولد للقائمة:

وجاء تواجد فهد المولد في قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا، رغم غيابه عن المشاركة للإيقاف منذ نهاية شهر مارس الماضي، إلا أن رينارد حرص على ضمه فور تخفيض مدة إيقافه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعتبر عودة فهد المولد إلى الملاعب من الأنباء السارة لرينارد، حيث إنه اعتمد عليه بشكل أساسي طوال فترة قيادته للأخضر، كما تواصل معه فور الإعلان عن تخفيض فترة إيقافه، وسافر إلى بريطانيا للاستعداد جيدًا.

وتأثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بغياب فهد المولد للإيقاف، حيث خسر مواجهتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا في معسكره بإسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد كنو مستمر مع المنتخب:

وفي السياق ذاته، يغيب محمد كنو عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإيقافه لمدة 4 أشهر، بسبب أزمة توقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الأزرق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن استدعى رينارد محمد كنو في المعسكر الماضي الذي أُقيم في إسبانيا، رغم أزمة إيقافه، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته.