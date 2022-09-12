يُخيم الغموض على مصير المدير الفني المؤقت يوسف عنبر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي هذا الموسم:

ولعب العروبة ضد الأهلي، على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ما أثار غضب الجمهور.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وارتبط اسمه بأكثر من مدرب أبرزهم التونسي فتحي الجبال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غموض مصير يوسف عنبر:

وانقسمت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن مصير المدرب، وقال سلمان الحرازي: “لا تلومون يوسف عنبر لأنه لا يملك أدوات وجالس يقدم أقل ما يمكن تقديمه وبدون أجانب وهذا كله من ماجد النفيعي”.

وتابع الحرازي حديثه قائلًا: “فرغ النادي من جميع عناصره المهمة.. وننتظر فقط مشاركة اللاعبين الأجانب اللي إن شاء الله يقدمون شيء في الفترة المقبلة”.

وكتب طارق: “كل الشكر والتقدير على ما قمتم به من إجراءات تصحيحية لإسعاد جمهور الأهلي الوضع الحالي يحتاج سرعة في اختيار مدرب مميز بدل من يوسف عنبر جزاه الله خير، إلا المجاملات فهي تعيق العمل خسرنا نقاط كثير والتعويض يحتاج تحرك سريع وفعال في إصلاح الخلل الواضح.. وفقكم الله ورعاكم”.

وقال هاشم الثقفي: “هناك من يرى أن الهدوء هو الأفضل والأنسب خلال هذه الفترة وعدم الخوض في نتائج الأهلي بحكم وضع الفريق، ولكن أولًا: هل ترى أن المدرب يوسف عنبر لديه القدرة ع إنقاذ الفريق ثانيًا: هل مستوى المؤشر يؤهله للمشاركة.. لابد من التحرك واستغلال فترة التوقف من أجل التصحيح الأهلي”.

وعلق عبدالعزيز الغامدي قائلًا: “يجب أن يعرف جمهور الأهلي يوسف عنبر مسك فريق متهالك منحور نحر من الوريد للوريد ومشلح من أكبر إدارة فاشلة ف الوسط الرياضي فلا تلومون يوسف عنبر يا جمهور الأهلي هذا دمار النفيعي.. للتذكير فقط!”.

وتابع أبو نايف القرني: “لازم من الانتقادات والدعم لكن نرى الغلط ونصمت لا وألف لا مع احترامي لمدرب يوسف عنبر ما هو مدرب المرحلة هذه فيه اللي أحسن منه.. طقت العنبر مر عليه السنين وانتهت يا شباب خطة خلاص نبي مدرب خطط مدروسة بعناية فائقة وفنون التعامل مع المرحلة الحالية وسلامتكم”.