تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، لحسم ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم سريعًا، ليرتبط اسمها بالمدير الفني التونسي فتحي الجبال.

فتحي الجبال يقترب من تدريب الفريق:

وعلق الإعلامي حسام القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “المدرب التونسي فتحي الجبال هو الأقرب لقيادة الدفة الفنية للنادي الأهلي”.

ولفت القحطاني إلى أن إدارة النادي الأهلي كانت تُفاضل بين صالح المحمدي والتشيلي لويس سييرا، إلا أن اليوم دخل ملف فتحي الجبال بقوة، وذلك بعدما تم عرضه من قبل أحد الوسطاء.

ويُعد فتحي الجبال أحد أبرز المدربين التونسيين، وله مسيرة تدريبية مميزة في الملاعب السعودية، وحقق العديد من النجاحات مع الفتح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري يلو:

ولعب العروبة ضد الأهلي، على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة إلى 4 نقاط في المركز الـ13.