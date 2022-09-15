ألقى رجال الأمن بالكويت القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب بطريقة وحشية على امرأة بعدما حطم لها سيارتها التي كانت تستقلها.

بيان وزارة الداخلية بالكويت

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها: “اتضح أن الواقعة هي خلاف عائلي وتم إحالته إلى المخفر المختص”.

وأضاف بيان الداخلية: “تم تسجيل القضية جنايات (مخفر جابر الأحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني”.

ركلات ولكمات في الوجه

واظهر مقطع فيديو متداول، قيام شخص بالاعتداء على امرأة بطريقة مروعة، بعدما حطم لها سيارتها، بل ومنع المارة من التدخل لإنهاء اعتدائه عليها، وسدد لها ركلات ولكمات في الوجه.