طلب سلطان النفيعي صانع محتوى في البناء والعمران، باشتراط تحليل التربة قبل المبايعة؛ ليكون المشتري على علم بتكاليف حفر الأرض ودفانها.

أتمنى من وزارة العدل @MojKsa ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان @saudimomra أن يُدرج تحليل التربة مع المبايعة لكل أرض تطور أو تُباع ، لكي يكون المشترى على بينة مُنذُ البداية #الرياض #السعودية #تصميم_معماري #تصميم_داخلي pic.twitter.com/RR1g8SIVgJ — سلطان النفيعي (@sult3n666) September 3, 2022

أهمية تحليل التربة

وقال سلطان النفيعي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أتمنى من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يُدرج تحليل التربة مع المبايعة لكل أرض تطور أو تُباع ، لكي يكون المشتري على بينة منذ البداية”.

وتابع أنه يجيب إرفاق تحليل تربة من مركز متخصص حتى يكون المشتري على علم بحالة الأرض بناء على معلومات صحيحة ، حتى لا يتفاجأ أن حفر الأرض ودفانها يوازي قيمتها وهذه تكلفة غير طبيعية.

ردود الأفعال

وعلق عبدالله بن علي القرني على المقطع بقوله “من تجربة خاصة .. قمت بعمل “اختبار للتربة”، وأثناء مفواضات شراء أرض حي العارض وبعد التأكد من سلامة الموقع تم اكمال إجراءات التنفيذ”.

وعلقت المدربه سعديه الخليوي بقولها “فكره ذكيه ماشاء الله ورائعه تمنع من الوقوع بمشكله وتحقق العدل”.

وتفاعل خالد العتيبي مع المقطع بقوله “اقتراح ممتاز يحمي حقوق الناس من الغش والتلاعب خصوصا النساء واهل الظروف الخاصه الي ماعندهم اي معرفه”.

وقال بـدر الجهــني “صدقت بابوخالد تحليل التربه لكل قطعة ارض بمخطط معتمد يفترض ان تصدر قبل قرار الذرعه والصك، وهذا الاجراء سيحمي الكثير اكيد”.