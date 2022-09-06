أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن رغبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، اليوناني باناجيوتس تاختيديس بفسخ التعاقد رسميًّا.

باناجيوتس يرغب في الرحيل:

وجاء البيان كالتالي: “تلقت إدارة نادي الفيحاء خطابًا رسميًّا يوم الخميس الموافق 1/ 9/ 2022 من المحترف اليوناني باناجيوتس تاختيديس والذي تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي من طرف واحد”.

وتابع البيان: “وبناء عليه فقد قررت إدارة النادي إحالة خطاب باناجيوتس إلى الإدارة القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، وتقديم مرئياتها حياله، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حفظ حقوق النادي القانونية والمادية والمعنوية”.

وأضاف البيان الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “يأتي هذا البيان انطلاقًا من مبدأ الشفافية تجاه جماهير الفيحاء والمجتمع الرياضي عامة، وتأكيدًا على المبدأ الثابت للإدارة في المحافظة على حقوق النادي ومكتسباته”.

الفيحاء هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.