أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء بإجراءات نزع ملكية 119 عقارًا ببلدة ‫الأوجام‬ بمحافظة القطيف.

إجراءات نزع الملكية

وقالت الأمانة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم البدء في إجراءات نزع ملكية 119 عقارًا لتطوير وتوسعة شارع ببلدة الأوجام، بطول كيلومتر و882 م وعرض 30 م، الرابط بداية من المخطط”11/43″ حتى نهاية مخطط”3/903” لتوسعته وفك الاختناقات المرورية.

يأتي ذلك بعد صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بنزع عدد من العقارات ببلدة الأوجان لفك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.

ومن أبرز الوثائق المطلوبة لنزع الملكية والمتضمنة: