يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الظهور بشكل جيد في انطلاقة دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الشباب.

الباطن يسعى لتحقيق فوز غائب ضد فرق الرياض

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الباطن، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويُعاني الفريق السماوي في مبارياته الأخيرة أمام أندية الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه فشل في تحقيق أي فوز آخر 18 مواجهة، واكتفى بالتعادل 4 مرات وخسر 14 لقاء.

استعدادات الفريقين لدوري روشن

واستعد الفريقان جيدًا لانطلاقة دوري روشن السعودي، وخاض الباطن معسكرًا خارجيًا في تركيا، ولعب 3 مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ويطمح في الظهور بشكل جيد مع مدربه الكرواتي ألين هورفات.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية ولعب 6 مباريات ودية، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية مع مدربه الجديد فيسينتي مورينو، في ظل التدعيمات القوية هذا الصيف.