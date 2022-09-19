بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات دوري روشن السعودي بمستوى مخيب لآمال جماهيره، حيث فشل في تحقيق الفوز أول 4 جولات.

تراجع نتائج نادي الفيحاء

وتراجعت نتائج الفريق البرتقالي خلال الجولات الأربع الأولى من دوري روشن السعودي في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الرياضي الماضي بنسبة 50%، حيث خسر أمام ضمك والهلال، وتعادل مع التعاون وأبها.

على الجانب الآخر، تجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الخسارة خلال الفترة ذاتها من دوري المحترفين الموسم الماضي، حيث تمكن من تحقيق الفوز على حساب الاتحاد والطائي، وتعادل ضد الفتح والهلال.

الاستعداد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة الشباب، في الثاني من أكتوبر المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين فقط، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الترتيب بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف.