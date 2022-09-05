كشفت تقارير صحفية إسبانية عن معاناة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في تنفيذ الركلات الحرة، وذلك منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة Sport الكتالونية إن ميسي سجل آخر ركلة حرة لـ برشلونة في المباريات منذ عام و 3 أشهر وبالتحديد في نهاية موسم 2020/2021 أي قبل رحيله عن برشلونة بـ 3 أشهر.

وأضافت الصحيفة أنه منذ ذلك الوقت لم ينجح أي لاعب في برشلونة في تسجيل هدف من ركلة حرة.

برشلونة يعاني

وكان النجم الأرجنتيني ميسي رحل عن صفوف برشلونة في أغسطس من عام 2021 منضمًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وغضب اللاعب الأرجنتيني من مسؤولي نادي برشلونة، لعدم النجاح في تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم صيف 2021، الأمر الذي أجبره على مغادرة الفريق الكتالوني، وعدم تحقيق رغبته بالاعتزال في صفوفه.

يذكر أن النجم الأرجنتيني يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 في قطر في شهر نوفمبر المقبل.