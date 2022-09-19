قالت وكالة بلومبرغ إن ألمانيا قد تستعين بالسعودية والإمارات في الأيام المقبلة كجزء من مسعاها لتعويض الغاز الروسي وخفض الإمدادات.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إن من المرجح أن يوقع المستشار أولاف شولتز، عقود التسليم خلال رحلة تستغرق يومين إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المحادثات تسير على قدم وساق خاصة مع كل من السعودية والإمارات.

وقال هابيك: إمدادات الغاز تتوسع تدريجيًا والحكومة تجري محادثات دائمة مع العديد من الدول، وسيسافر شولتز إلى السعودية والإمارات لتوقيع بعض العقود للغاز الطبيعي المسال هناك.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في لوبمين على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا: بجانب الدول الخليجية هناك دول أخرى مثل الدول الإفريقية، وبهذه الطريقة، سنغلق الفتحة التي فتحها نقص الغاز الروسي.

ويتصدر مجال الطاقة جدول أعمال شولتز، وإذا كانت التوقعات الصحيحة فإن ذلك سيكون بمثابة دفعة للحكومة الألمانية التي تكافح لتعويض عمليات التسليم الروسية بعد أن أغلق الكرملين خط أنابيب رئيسيًا.

محادثات معقدة بين ألمانيا وأمريكا الشمالية

وقال تقرير بلومبرغ: أثبتت المناقشات مع موردي الغاز في أوروبا وأمريكا الشمالية أنها معقدة، مما يبرز الصراع الشاق الذي يواجهه شولتز وحكومته لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على تجنب النقص هذا الشتاء.

وتابع التقرير: ستكون المحطة الأولى لشولتز في رحلته السعودية ثم الإمارات وقطر قبل أن يعود إلى ألمانيا في المساء، ومن المتوقع أن تشمل المحادثات في المملكة استثمارات جديدة في الهيدروجين الأزرق والأخضر.