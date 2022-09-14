قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تخطط لبناء أكبر حديقة مائية في الشرق الأوسط وذلك في مدينة القدية بالقرب من الرياض، وفي هذا الإطار، قالت شركة WhiteWater وهي المصممة والمصنعة العالمية لهذا النوع من الحدائق إنها ترحب بأن تكون شريكة في هذا المشروع الضخم.

وقال مايك ريجبي، مدير عام شركة WhiteWater في الشرق الأوسط والهند: مع استمرار نمو مساحة أماكن الترفيه داخل المملكة، فمن المنطقي أن تصبح الحدائق المائية والمتنزهات أكثر شيوعًا فيها.

وتابع: ومع وجود مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر واللذين من المقرر أن يشملا مرافق مائية، فإن الأمر يتطلب مستوى بناء يناسب هذه الطموحات والمشروعات الضخمة في السعودية.

تفاصيل الحديقة المائية في القدية

وأضاف: ترتبط الحدائق المائية عادة بالزلاقات المائية لكن الآن الاتجاه الأكثر شيوعًا هو حدائق ركوب الأمواج، علمًا بأنه تم تصنيف رياضة ركوب الأمواج مؤخرًا على أنها رياضة أولمبية، وهي تنمو بسرعة داخل المنطقة حيث يختار المزيد من المواطنين السعوديين ركوب ألواح التزلج.

واستطرد ريجبي: ينعكس تزايد الإقبال على رياضة ركوب الأمواج أيضًا على أهداف رؤية 2030 حيث تعمل على تشجيع أنماط الحياة الصحية وزيادة عدد المواطنين الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة في الأسبوع من 13 إلى 40%.

انضمت المملكة إلى الرابطة الدولية لركوب الأمواج في مارس من هذا العام، لكن هناك نقصًا في المعروض من أماكن ركوب الأمواج الداخلية، وستعوض الحديقة المائية الضخمة في القدية هذا الأمر.

ويُذكر أن شركة WhiteWater التي تعمل على بناء أكبر حديقة مائية في الشرق الأوسط في مدينة القدية، أنشأت مركز Loopagoon والعديد من المتنزهات الأخرى حول العالم، وقد أُسست في عام 1980 بهدف توفير مساحة للعائلات للتجمع والاستمتاع بمتعة لا تُنسى.

وتتمتع الشركة بـ 40 عامًا من الخبرة وصممت 4000 مشروع ناجح حول العالم، وحازت على العديد من الجوائز، ما يجعلها شركة رائدة عالميًا في تصميم الحدائق المائية وهندستها وتصنيعها وتركيبها.