بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا أعطى بموجبه العميل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الجنسية الروسية.