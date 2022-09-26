بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا أعطى بموجبه العميل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الجنسية الروسية.

من هو سنودن ؟

يذكر أن Edward Snowden ولد في 21 يونيو 1983 وهو متعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم إلى الصحافة. في يونيو 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الغارديان وصحيفة الواشنطن بوست. غادر سنودن إلى هاواي ثم إلى هونغ كونغ في 20 مايو 2013 وسافر منها إلى موسكو يوم الأحد في 23 يونيو 2013 على إثر قيام سلطات هونغ كونغ بدراسة طلب تسليمه إلى أمريكا. وصل إلى روسيا في 23 من يونيو وهبط في مطار شيريمتيفو الدولي، أعلن وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو باتينو أن سنودن قدم طلبًا للجوء إلى بلاده. في 24 يونيو 2013 طلبت أمريكا من روسيا تسليم سنودن، وقالت الأخيرة إن روسيا مجرد محطة توقف وسيتابع منها إلى كوبا فالإكوادور التي منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها.