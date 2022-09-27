بولندا والدنمارك تتهمان روسيا بتخريب خط الغاز

دارت شكوك حول قيام روسيا بتخريب خط الغاز نورد ستريم، لكن كل من بولندا والدنمارك اتهما موسكو علانية بتسببها في أضرار غير مسبوقة في بحر البلطيق، بحسب صحيفة Der Tagesspiegel الألمانية.
وكانت خطوط أنابيب نورد ستريم تزود جميع أنحاء أوروبا بالغاز الروسي، وقد تعرضت لأضرار غير مسبوقة وتتسرب الآن إلى بحر البلطيق في المياه قبالة الدنمارك، وقد أظهرت لقطات صادمة نشرها الجيش الدنماركي مساحات شاسعة من بحر البلطيق ملوثة بالغاز.
وقالت الدنمارك إن التسرب ينشر فقاعات يبلغ قطرها كيلومترًا، وأصغر فقاعة تبلغ دائرة قطرها حوالي 200 متر، ويُعد ذلك إشارة تدل مدى سوء تسرب الغاز في بحر البلطيق.
وأبلغت السلطة البحرية السويدية الليلة الماضية عن تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1، بعد وقت قصير من اكتشاف تسرب في خط أنابيب نورد ستريم 2 القريب مما دفع الدنمارك إلى تقييد شحن السفن في المنطقة.
حرب متصاعدة
وكان كلا خطي الأنابيب بؤرة اشتعال في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وموسكو وسط الصراع الروسي الأوكراني الذي ضرب الاقتصادات الغربية الرئيسية وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.
واتهم رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، روسيا علانية بتخريب خطوط الأنابيب، حيث قال: واجهنا عملًا تخريبيًا، ولا نعرف تفاصيل كل ما حدث، لكننا نرى بوضوح أنه عمل تخريبي مرتبط بخطوة روسيا التالية لتصعيد الوضع في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أنها تشك في أن التسريبات مجرد مصادفة وسط كل ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وقالت: نحن نتحدث عن ثلاثة تسريبات في وقت زمني قريب، لهذا يصعب تخيل أنها مصادفة.
وتعيق الحوادث الجديدة أي جهد لبدء أو إعادة تشغيل أي خط أنابيب للعمليات التجارية بين روسيا وأوروبا، علمًا بأنه تم فتح تحقيق مع وكالات الطاقة السويدية والدنماركية للوقوف على الحادث.
وحذر رئيس وكالة الطاقة الدنماركية من أن مثل هذه التسريبات نادرًا ما تحدث، مما يؤكد التكهنات التي تشير بتعمد التخريب نظرًا لظهور ثلاثة تسريبات منفصلة عبر خطي أنابيب مختلفين في وقت قريب جدًا.
وطالبت السلطات الدنماركية برفع مستوى استعداد البلاد لقطاع الكهرباء والغاز بعد التسريبات، وفي الوقت نفسه حذرت وكالة الطاقة الدنماركية من أن السفن يمكن أن تفقد طفوها إذا دخلت المنطقة المتضررة، وقد يكون هناك خطر حدوث اشتعال فوق الماء وفي الهواء.
هجوم مخطط له
وذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن مصدرًا حكوميًا في ألمانيا يعتقد أن الضرر جاء نتيجة هجوم مخطط له، مضيفًا: لا يمكننا تخيل سيناريو إلا وجود هجوم مستهدف.
تعليق روسيا
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي، أما فيما يتعلق بالأضرار، فهذه أخبار مقلقة للغاية، وفي الواقع، نحن نتحدث عن بعض الأضرار ذات الطبيعة غير الواضحة لخط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية للدنمارك، وهذه قضية تتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها.
ورفضت شركة الغاز الروسية، غازبروم، التعليق، وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية على خلفية أنباء التسريبات.