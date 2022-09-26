Icon

فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

1h

تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير
https://www.almowaten.net/?p=4584137

1h

حفلات روتانا تجسد فرحة وطن
https://www.almowaten.net/?p=4584095

2h

ندوة الإنتربول الـ23 تنطلق في جامعة نايف
https://www.almowaten.net/?p=4584081

2h

العالم يخسر 2.8 تريليون دولار
https://www.almowaten.net/?p=4583969

2h

علم المملكة على لوحة الطاقة الذرية
https://www.almowaten.net/?p=4584069

2h

موقف إنساني قبيل استشهاد الكليب
https://www.almowaten.net/?p=4584031

2h

تاريخ العرضة السعودية متجذّر
https://www.almowaten.net/?p=4583905

3h

ضبط إثيوبيين بحوزتهما 25,815 قرصًا محظورًا
https://www.almowaten.net/?p=4584019

3h

خيارات وحلول جديدة لمستفيدي برنامج سكني
https://www.almowaten.net/?p=4584013

3h

ريال مدريد يستعيد كريم بنزيما
https://www.almowaten.net/?p=4583947

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خضوعه لجراحة

سالم الدوسري يطمئن الجماهير

2022-09-26 الساعة 7:06
سالم الدوسري يطمئن الجماهير
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حرص نجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري على طمأنة الجماهير بعد خضوعه لعملية جراحية، اليوم الاثنين.

سالم الدوسري بعد الجراحة

وكان المنتخب السعودي قد أعلن عن إجراء سالم الدوسري لعملية استئصال الزائدة الدودية، صباح اليوم، في مدينة أليكانتي الإسباني، وسيخضع لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالأخضر. ونشر سالم الدوسري عبر حسابه الخاص على “انستقرام” صورة له بعد الجراحة، وتفاعلت الجماهير معه، وأعادت نشر الصورة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنت له الشفاء العاجل والعودة للملاعب.
سالم الدوسري
الدوسري بعد الجراحة

الأخضر يواجه أمريكا

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأمريكي، مساء يوم غد الثلاثاء، في إسبانيا، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية
السعودية اليوم

6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية

السعودية اليوم
مهام الأمن العام متواصلة لضبط المتسولين
أخبار أمنية

مهام الأمن العام متواصلة لضبط المتسولين

أخبار أمنية
القصبي ينعى غالب كامل: سيبقى اسمه مرتبطًا...
السعودية اليوم

القصبي ينعى غالب كامل: سيبقى اسمه مرتبطًا...

السعودية اليوم
استقرار أسعار الذهب في السعودية وعيار 21...
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية وعيار 21...

السوق
واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب أزمة...
العالم

واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب أزمة...

العالم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 6,9 مليارات...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 6,9 مليارات...

السوق
تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان...
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان...

السعودية اليوم
حساب المواطن : بدء إيداع الدعم لدفعة...
حساب المواطن

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم لدفعة...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه