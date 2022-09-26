سالم الدوسري يطمئن الجماهير

حرص نجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري على طمأنة الجماهير بعد خضوعه لعملية جراحية، اليوم الاثنين.
سالم الدوسري بعد الجراحة
وكان المنتخب السعودي قد أعلن عن إجراء سالم الدوسري لعملية استئصال الزائدة الدودية، صباح اليوم، في مدينة أليكانتي الإسباني، وسيخضع لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالأخضر.
ونشر سالم الدوسري عبر حسابه الخاص على “انستقرام” صورة له بعد الجراحة، وتفاعلت الجماهير معه، وأعادت نشر الصورة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنت له الشفاء العاجل والعودة للملاعب.
الأخضر يواجه أمريكا
على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأمريكي، مساء يوم غد الثلاثاء، في إسبانيا، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.