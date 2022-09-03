كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم السبت في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن

ويقود مباراة النصر والتعاون الحكم البيروفي كيفن أورتيجا ويعاونه كل من البيروفي مايكل أور ومواطنه خيسوس سانشيز، سلطان العكبري حكمًا رابعًا، البيروفي فيكتور كاريلو حكمًا للفيديو، ياسر السلطان مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي مباراة الاتحاد والاتفاق، يقود الإيطالي دانييلي أورساتو المباراة ويعاونه كل من الإيطالي أليساندرو جيالاتيني ومواطنه سيرو كاريوني والسعودي ممدوح الشهدان حكمًا رابعًا والإيطالي ماسيمليانو إيراتي حكمًا للفيديو وخلف الشمري مساعدًا لحكم الفيديو.

وتنطلق منافسات دوري روشن اليوم، عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره النصر، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وفي ختام مباريات الجولة الثانية، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.